Heiße Badenixe: Kylie Jenner rekelt sich halb nackt im Pool

Kylie Jenner (25) heizt ihren Fans mal wieder ordentlich ein! Dass sich die The Kardashians-Protagonistin im Netz gerne mal etwas freizügiger zeigt, ist kein Geheimnis mehr: Nicht selten setzt sie ihren Body in knappen Kleidern oder figurbetonten Outfits in Szene. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sie sich zum Beispiel in einem sexy Look aus Lack und Leder. Nun setzte Kylie einen oben drauf und posierte in einem heißen Bikini!

Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter mehrere Fotos, auf denen zu sehen ist, wie sie sich im Pool rekelt. Auf einem Bild hält sie ihre Arme hinter dem Kopf und schließt ihre Augen. Auf einem Weiteren blickt sie verführerisch in die Kamera. Doch nicht nur mit ihren Posen betont Kylie ihren durchtrainierten Körper – auch durch den superknappen schwarzen Bikini kommt ihre Figur zur Geltung.

Die Community der Influencerin ist von diesem Anblick offenbar ganz aus dem Häuschen. "Toller Körper", schwärmte zum Beispiel ein User in der Kommentarspalte. Ein anderer schrieb: "Heiß." Dazu reihten sich unzählige Fans mit Flammen- oder Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de