Hochschwanger: Geschlecht von Jasmin Wagners Baby bekannt!

Jasmin Wagner (42) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Sängerin – die unter ihrem Künstlernamen Blümchen bekannt wurde – hat nach der Scheidung von ihrem Ex Frank Sippel eine tolle Neuigkeit verkündet: Die "Herz an Herz"-Interpretin erwartet im Moment zum ersten Mal Nachwuchs mit ihrem neuen Freund. Nun dürfen sich ihre Fans über ein süßes Update freuen: Jetzt ist endlich das Geschlecht von Jasmins ungeborenen Baby bekannt!

Das Babygeschlecht von Jasmins Kind will Bild jetzt erfahren haben: Die Mama in spe und ihr Liebster dürfen sich wohl auf eine kleine Tochter freuen! Die 42-Jährige hat das Geschlecht schon vor längerer Zeit auf einen Zettel geschrieben und in ihrem Geldbeutel mit sich herumgetragen. Im Sommer erklärte sie: "Noch haben wir ihn nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment."

Allzu lange müssen sich Jasmin und ihr Partner jetzt auch nicht mehr gedulden, bis sie ihr kleines Wunder in den Armen halten dürfen: Die Musikerin ist nämlich bereits im neunten Schwangerschaftsmonat. Der errechnete Geburtstermin liegt demnach im November.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Oktober 2022

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im September 2022

Timm, Michael / ActionPress Jasmin Wagner, Sängerin

