Honeymoon-Phase vorbei? Harry Styles und Olivia distanziert!

Was ist bei Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28) los? Die Filmproduzentin und der Musiker bestätigten zwar nie offiziell ihre Beziehung, aber Insider plaudern immer wieder über ihre private Liebe. Zuletzt wurden sie auch total verknallt gesichtet. Paparazzi erwischten die "Don't Worry Darling"-Stars beispielsweise beim intensiven Knutschen in New York. Nun entdeckten die Fotografen die zwei schon wieder: Dabei wirkten Harry und Olivia aber so gar nicht verliebt!

Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die 38-Jährige und den 28-Jährigen mit ziemlich ernster Miene. Ein Insider erzählte sogar, dass sich Olivia und Harry während ihres Dinnerdates kaum angeschaut haben sollen. Auch bei ihrem abendlichen Spaziergang durch die Straßen von Los Angeles wirkten sie sehr distanziert – kein Händchenhalten, kein Lächeln. Ist ihre Honeymoonphase etwa vorbei?

Oder wurden sie nur zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt? Denn erst vor wenigen Tagen wurden Anschuldigungen gegen Harry, Olivia und ihren Ex Jason Sudeikis (47) laut. Der "Ted Lasso"-Darsteller soll sich noch während seiner Beziehung mit Olivia vor ihr Auto geschmissen haben, als sie zu Harry fahren wollte. Eine Ex-Nanny schilderte den Vorfall, der jedoch von beiden Parteien bereits dementiert wurde.

Anzeige

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde

Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de