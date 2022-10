Kim Kardashian wollte Schmuck aus Kris' Knochen machen!

Dieser Vorschlag kam bei Kris Jenner (66) offenbar nicht so gut an! Bei The Kardashians klagte der Momager zuletzt über heftige Schmerzen in der Hüfte. Weil nicht einmal Weed-Gummibärchen der Unternehmerin halfen, suchte sie einen Arzt auf, der ihr nahelegte, sich einer OP zu unterziehen und eine Hüftprothese einsetzen zu lassen. Da sie sich vor dem Eingriff Sorgen machte, begleitete ihre Tochter Kim Kardashian (42) sie in die Klinik. Im Krankenhaus kam die Influencerin auf eine skurrile Idee: Sie wollte Schmuck aus Kris' Knochen machen!

In der neuen "The Kardashians"-Folge sprach die US-Amerikanerin mit ihren Töchtern Khloé (38) und Kylie (25) über die Operation. "Kim bat den Arzt darum, meine Knochen aufzubewahren, um Schmuck daraus zu machen", erzählte sie schmunzelnd. Während die 38-Jährige von dem Vorschlag ziemlich begeistert zu sein schien, waren die Brünette und ihre jüngste Tochter eher skeptisch. "Das ist unheimlich", meinte Kris.

Den Eingriff scheint die 66-Jährige jedenfalls gut überstanden zu haben. Das Laufen falle ihr zwar noch etwas schwer, doch Kris wolle sich deshalb nicht unterkriegen lassen. "Ich freue mich so darauf, wieder regelmäßig ins Büro zu gehen, mit meinen Enkeln zu spielen und Corey ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken", meinte sie freudestrahlend.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kylie Jenner und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, North West und Kim Kardashian im Juli 2022 in Paris

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de