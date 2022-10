König Charles und Dianas Hochzeitstorte von 1981 versteigert

Ein ganz besonderes Stück aus dem britischen Königshaus kam jetzt unter den Hammer! Am 29. Juli 1981 feierten König Charles (73) und Prinzessin Diana (✝36) eine groß inszenierte Märchenhochzeit. Rund 118 Millionen Euro soll die royale Heirat gekostet haben. Dafür gab es unter anderem auch 27 Torten mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ein Überbleibsel davon wurde nun 41 Jahre später versteigert – für einen überraschend niedrigen Preis.

Das britische Auktionshaus Dore and Rees bot das kulinarische Sammlerstück jetzt an. Royal-Fans konnten ein Stück von Charles und Dianas Hochzeitstorte ergattern. Tatsächlich fand sich auch ein Käufer – und der musste nicht allzu tief in die Tasche greifen. Das 41 Jahre alte Kuchenstück wurde für etwa 195 Euro versteigert. Verglichen mit anderen Stücken derselben Torte, die ebenfalls schon als Souvenir angeboten worden waren, ist das recht wenig. Ein anderes wurde beispielsweise bereits für 2.550 Euro verkauft.

Auch andere Hochzeitstorten aus dem Königshaus fanden schon ihren Weg unter den Auktionshammer. Am teuersten war bisher ein Stück von Prinz William (40) und Prinzessin Kates (40) Kuchen. Dieses ging für satte 7.650 Euro weg – eine Rekordsumme. Dieses Dessert ist allerdings noch nicht ganz so alt. Die beiden gaben sich am 29. April 2011 das Jawort.

Anzeige

ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana im Juli 1981

Anzeige

Getty Images Ein Stück von Prinz Charles und Prinzessin Dianas Hochzeitstorte

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit am 29. April 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de