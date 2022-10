Liebeserklärung: Bushido widmet Anna-Maria neuen Song

Bushido (44) widmet seiner Anna-Maria (40) eine Hommage! Der Rapper und die Schwester von Sarah Connor (42) gehen schon seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben und haben sieben Kinder miteinander bekommen. Die Zeit war auch geprägt von einigen Tiefen in Anis' Leben, in denen Anna-Maria ihrem Mann aber nie von der Seite wich. Dafür will er "Danke" sagen. Bushido brachte jetzt einen emotionalen Song heraus – produziert für seine Frau!

Am Freitag um 0 Uhr releaste der 44-Jährige seinen Song "Jupiterring". Darin lässt der Musiker die Vergangenheit mit seiner Frau Revue passieren - von der Hochzeit über den Tod seiner Eltern bis zu den schwersten Krisen seines Lebens und der Geburt seiner Drillinge vor ein paar Monaten. "Ihr seid mehr als mein Leben, als mein Fleisch, als mein Blut in den Venen", rappt Bushido. Vor allem sagt er "Danke" für Anna-Marias jahrelange Unterstützung: "Kurz vorm Ertrinken warst du wie ein Rettungsring da."

Kurz nachdem der "Zeiten ändern dich"-Interpret seinen Song veröffentlichte, teilte er einen Ausschnitt seines Musikclips auf Instagram, den er mit den Worten "Ich liebe dich" versah. Auch Anna-Maria kommentierte öffentlich, wie gerührt sie von dem Song ihres Liebsten ist: "Danke mein Schatz" und "Ich bin sprachlos", schrieb sie bewegt.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Getty Images Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

