Nach Paar-Outing: So verliebt sind JoJo Siwa und Avery Cyrus

JoJo Siwa (19) genießt ihr neues Liebesglück offenbar sehr! In den vergangenen Wochen schien die "Dance Moms"-Bekanntheit viel Zeit mit der TikTokerin Avery Cyrus (22) zu verbringen. Vor wenigen Tagen gaben die Webstars daraufhin mit einem süßen Video im Netz bekannt: Sie sind tatsächlich ein Paar! Zwischen den beiden scheint es ziemlich ernst zu sein: JoJo und Avery knutschten nun sogar in der Öffentlichkeit!

Paparazzi lichteten die 19-Jährige und ihre neue Partnerin am Mittwoch an einer Tankstelle in Los Angeles ab. Auf den Bildern, die unter anderem DailyMail vorliegen, waren die beiden ganz lässig in Jogginghosen gekleidet. Während sie ihr Auto tankten, konnten die Turteltauben offenbar nicht die Finger voneinander lassen: Auf einem Foto küssten sich JoJo und Avery sogar! Dabei wirkten sie total verliebt.

Erst im August hatte die Blondine publik gemacht, dass sie sich von ihrer Freundin Kylie Prew getrennt hat. "Es ist alles in Ordnung. [...] Ich will nur reinen Tisch machen. Wir sind beide sicher und glücklich und gesund – und das ist alles, was zählt", stellte JoJo damals in einem Livestream auf ihrem Instagram-Account klar.

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa, Webstars

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa im September 2022

Getty Images Kylie Prew und JoJo Siwa im September 2021 in Pasadena

