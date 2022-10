Verlobungsgerüchte mit Joe: Taylor Swift macht Musik daraus!

Haben Taylor Swift (32) und Joe Alwyn (31) den nächsten Schritt gewagt? Seit 2016 sind die beiden Turteltauben ein Liebespaar. Zusammen sieht man die Musikerin und ihren Auserwählten allerdings nur selten in der Öffentlichkeit. Gemeinsame Auftritte oder auch Shoppingtouren sind bei den zweien eine Rarität. In den vergangenen Monaten brodelte jedoch die Gerüchteküche heftig, dass sie verlobt seien. In Taylors neuem Hit spielt das eine Rolle!

In ihrem Song "Lavender Haze" thematisiert die "Blank Space"-Interpretin die Spekulationen, dass Joe ihr möglicherweise einen Ring an den Finger gesteckt haben könnte. "Alles, was sie mich fragen, ist, ob ich deine Braut sein werde [...] die einzige Art von Mädchen, die sie sehen, ist die für eine Nacht oder eine Ehefrau", singt die mehrfache Grammy-Gewinnerin in ihrem neuesten Werk. Ob der Schauspieler tatsächlich vor Taylor auf die Knie gegangen ist, führte sie in ihrem Lied aber nicht weiter aus.

Für viele ist eine Verlobung der beiden jedoch gar nicht so abwegig. Im Juni berichtete ein Insider, dass Joe seiner Liebsten einen Ring gekauft habe, welchen sie aber nur zu Hause trage. "Taylor und Joe sind so glücklich und total verliebt", erklärte der Informant gegenüber The Sun dazu.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn

Anzeige

Getty Images Joe Alwyn im September 2022

Anzeige

TheImageDirect.com / ActionPress Joe Alwyn und Taylor Swift im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de