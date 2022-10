Seltenheit: Taylor Swift und Joe Alwyn zusammen unterwegs

Taylor Swift (32) scheint verliebter denn je! Die Sängerin ist seit 2016 mit ihrem Freund Joe Alwyn (31) zusammen. Seit Kurzem kursiert sogar das Gerücht, dass die beiden sich verlobt haben sollen. Es scheint den zweien jedoch sehr wichtig zu sein, ihre Privatsphäre zu bewahren, denn sie zeigen sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Jetzt wurden die beiden aber bei einer gemeinsamen Shoppingtour abgelichtet!

Daily Mail veröffentlichte nun ein paar Schnappschüsse des Paares, die sie bei ihrer Shoppingtour zeigen. Auf den Bildern ist eine strahlende Taylor neben ihrem Joe zu sehen. Die Grammy Awards-Gewinnerin trug einen schwarzen Pullover zusammen mit einer gemusterten Strumpfhose. Diesen Herbstlook kombinierte sie mit einer braunen Tasche. Ihr Liebster hielt sein Outfit schlicht in einem grünen Sweater und einer blauen Jeans.

Über ihre Beziehung sprechen Taylor und Joe nicht in der Öffentlichkeit. In einem TikTok-Video erzählte sie jedoch, dass es schwierig sei, den sozialen Medien oder Gerüchten auszuweichen. Jedoch wollten sie diese so gut es geht weiter ignorieren.

TheImageDirect.com / ActionPress Joe Alwyn und Taylor Swift im Dezember 2018

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Schauspieler Joe Alwyn im Februar 2020 in Hollywood

