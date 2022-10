Viva-Moderatorin machte Gülcan Kamps' ersten Tag zur Hölle

Gülcan Kamps (40) wurde bei Viva nicht mit offenen Armen empfangen. Von 2003 bis 2010 arbeitete die TV-Bekanntheit als Moderatorin für den damals beliebten Fernsehsender Viva. Ihre Schwester habe sie dazu überredet, sich als Moderatorin zu bewerben – zu Gülcans Überraschung mit Erfolg! Doch jetzt enthüllte sie. Der erste Arbeitstag bei Viva war die Hölle. Der Grund dafür war eine Arbeitskollegin!

An ihrem ersten Arbeitstag musste Gülcan eine dreistündige Doppelmoderation mit einer Kollegin über die Bühne bringen. "Ich kannte sie selbstverständlich. Jede und jeder kannte sie", erzählte die 40-Jährige in ihrem Buch "Never give up – vertraue dir selbst". Vor der Moderation habe sie mehrmals versucht, sich mit der besagten Person abzusprechen, doch diese ließ sie immer wieder böse abblitzen.

"Langsam dämmerte sogar mir, dass ich offenbar an die stutenbissigste [Frau] auf diesem Planeten – oder zumindest des Senders – geraten war", schrieb Gülcan. So saßen die beiden Moderatorinnen drei Stunden lang nebeneinander, ohne miteinander zu sprechen oder Blickkontakt zu haben. Nach der Arbeit gestand ihr sogar Gülcans Chef, dass die Frau dafür bekannt sei, Kollegen die kalte Schulter zu zeigen. "Ich glaube, dass diese Person einer der unglücklichsten Menschen überhaupt ist", stellte Gülcan heute mit Bedauern fest.

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Gülcan Kamps im Jahr 2005

Getty Images Gülcan Kamps im Dezember 2005

