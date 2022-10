Vor einem Jahr starb Halyna Hutchins am Filmset von "Rust"

Halyna Hutchins (✝42) hat vor einem Jahr ihr Leben verloren. Die gebürtige Ukrainerin lernte in Kiew den US-Amerikaner Matthew Hutchins kennen, mit dem sie in die USA zog. Dort arbeitete sie als Kamerafrau für unterschiedliche Film- und Serienproduktionen. Doch die Arbeit am Western "Rust" ging für sie tödlich aus. Der Schauspieler Alec Baldwin (64) erschoss Halyna versehentlich am Set mit einer Requisiten-Waffe. Jetzt jährt sich ihr Todestag.

Halyna war nur 42 Jahre alt, als sie im Universitätsklinikum in Albuquerque starb, nachdem sie am Set von "Rust" angeschossen wurde. Sie hinterlässt ihren Mann Matthew und einen Sohn. Ein Jahr nach dem Unglück hat die Polizei die Ermittlungen immer noch nicht abgeschlossen. Es stellt sich immer noch die Schuldfrage. Wer hat zu verantworten, dass die Waffe mit scharfer Munition geladen war? Inwieweit wusste Alec darüber Bescheid? US-Medien berichten, dass es sogar nicht unwahrscheinlich ist, dass Alec mit einer eine Mordanklage rechnen kann.

Zuvor wurde von Alec und der Filmproduktion versucht, einen zivilrechtlichen Prozess zu umgehen, indem man zum Beispiel eine Schadensersatzzahlung zahlt. Die Staatsanwaltschaft von New Mexiko hielt jedoch laut Deadline dagegen. "Wenn die Fakten und Beweise eine strafrechtliche Anklage nach dem Recht von New Mexico rechtfertigen, wird Anklage erhoben. Niemand steht über dem Gesetz", erklärte die Anwältin Heather Brewer.

Facebook / Serge Svetnoy Die Filmcrew am Set von "Rust"

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Getty Images Schauspieler Alec Baldwin, 2019

