Vorwürfe: James Corden äußert sich zum Restaurant-Eklat!

James Corden (44) wurde vor wenigen Tagen mit einigen Anschuldigungen konfrontiert! Der beliebte Moderator wurde nach einem Besuch im New Yorker Restaurant Balthazar von dem Gastronom Keith McNally in den sozialen Medien angeprangert: Der Host der US-amerikanischen TV-Sendung "The Late Late Show" soll die Kellner nämlich angeblich angeschrien und unverschämt behandelt haben. Zwischenzeitlich verhängte der Restaurantbesitzer sogar ein Hausverbot, bevor sich der TV-Star bei ihm persönlich entschuldigte. Jetzt äußerte sich James zum ersten Mal öffentlich zu dem Vorfall!

Im Interview mit The New York Times brach James jetzt endlich sein Schweigen zu dem Restaurant-Eklat in New York City. "Ich habe nichts falsch gemacht, auf keiner Ebene", stellte der 44-Jährige klar und betonte zudem: "Ich fühle mich so im Reinen mit dieser ganzen Sache, weil ich denke, dass es einfach albern ist." Die Angelegenheit und die Vorwürfe seien einfach "unter der Würde" aller Beteiligten.

In der Zwischenzeit haben sich weitere Gastronomen zu Wort gemeldet – und James in Schutz genommen! Laut eines Berichts von TMZ schwärmten die Unternehmer Stratis Morfogen und Todd English von dem Moderator: Sie und ihre Mitarbeiter sollen mit ihm nur positive Erfahrungen gemacht haben. Außerdem sei er auch in Sachen Trinkgeld immer sehr großzügig sein.

Getty Images Moderator James Corden

Getty Images James Corden, Moderator

Getty Images James Corden im November 2019 in Mountain View

