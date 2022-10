Whoopi Goldberg stört Herzogin Meghans Koffer-Girl-Aussage

Whoopi Goldberg (66) ist da einer ganz anderen Meinung! Vor wenigen Tagen sprach Herzogin Meghan (41) in ihrem Podcast über ihren Karriereweg, bevor sie die Frau von Prinz Harry (38) wurde. Sie erinnerte sich an ihre Tätigkeit als Koffer-Girl in einer Gameshow, in der sie sich damals eher als Objekt dargestellt fühlte. Jetzt äußerte sich Whoopie zu Meghans Beschwerde und konnte wenig Verständnis für die Herzogin aufbringen!

In dem Talk-Format The View sprach Whoopi mit ihren Co-Moderatorinnen über die Kritik der ehemaligen "Suits"-Darstellerin an der Spielshow "Deal or no Deal". Die "Sister Act"-Schauspielerin konnte Meghans Gedanken bezüglich der Darstellung der Koffer-Frauen nicht nachvollziehen. "Ich weiß nicht, ob die Leute, die da sitzen, so über die Mädchen denken! Sie denken: Ich will das Geld", sprach Whoopie. "Die Darstellung könnte auch von einem selbst kommen und davon, was man davon hält, wie diese Frauen gezeigt werden", teilte die 66-Jährige in der Sendung mit. Zum Ende der Diskussion brachte Whoopi ihre Meinung auf den Punkt: "Das ist Fernsehen, Baby. Aber was hast du gedacht, was du tust? Du weißt, dass die Show genau so war!"

Die angeheiratete Royal arbeitete vor ihrem Durchbruch als Schauspielerin nur kurze Zeit in der angesagten Spielsendung. Dort öffnete sie für die Show-Teilnehmer Geldkoffer mit möglichen Gewinnen. Ihrem Gast Paris Hilton (41) verriet sie in ihrem Podcast "Archetypes", dass sie sich daran störte, wie sie auf ihr Äußerliches reduziert wurde und der Job zwar ihre Rechnungen bezahlte, sie aber nicht glücklich machte.

Anzeige

Getty Images Whoopi Goldberg, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2013

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de