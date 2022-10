Mit Kinderfoto: So süß bedankt sich König Charles beim Volk

König Charles III. (73) bedankt sich persönlich. Nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), gingen Abertausende Beileidsbekundungen im britischen Königshaus ein. Die ganze Welt schien zusammen mit der Königsfamilie zu trauern. Ranghohe Politiker wie der US-Präsident Joe Biden (79) oder Barack Obama (61) nahmen öffentlich Abschied. Aber auch das Volk stand dem neuen Monarchen zur Seite – und dafür bedankte Charles sich jetzt mit einem niedlichen Kinderfoto!

"Es war sehr nett von Ihnen, mir nach dem Tod meiner geliebten Mutter eine so wunderbare Nachricht zu schicken", schrieb Charles in einem von Tausenden Briefen. Sie sollen eine Antwort auf die über 50.000 Botschaften sein, die während der Trauerphase im Palast eingegangen sind. Auf Twitter teilte einer der Empfänger ein Bild seines Briefes und das beigelegte Foto aus dem Jahre 1952. Darauf ist der dreijährige Charles mit seiner Mutter zu sehen, wie sie sich gemeinsam lachend aus einem Fenster auf dem Schloss Balmoral lehnen.

Der Buckingham Palace verkündete bereits vor einiger Zeit, dass die Flut an Briefen an Charles schier unendlich zu sein scheint. Am Tag nach der Beerdigung der Queen am 19. September sollen allein 6.500 Umschläge angekommen sein. Es wurde versichert, dass all diese Nachrichten gelesen, bearbeitet und sogar beantwortet werden. Im Vergleich dazu erhielt das Königshaus vor dem Tod der Queen knapp 1.000 Briefe pro Woche.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Die Queen mit ihren Kindern Prinzessin Anne und Prinz Charles und einem Corgi

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de