Naomi Watts gibt zu: Sie stand kurz vor einer Schönheits-OP

Um ein Haar hätte sich Naomi Watts unters Messer gelegt. Mit 54 Jahren sieht die Schauspielerin immer noch strahlend schön aus. Dabei setzt der Hollywoodstar aber auf Natürlichkeit. Ihr Beauty-Geheimnis: mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken und nachts acht Stunden schlafen. Diese Routine sei gut für ihre Haut. Doch nun räumte Naomi ein, dass auch sie beinahe hätte eine Schönheitsoperation vornehmen lassen.

Im Interview mit InStyle sprach die gebürtige Britin offen über Beauty-OPs. "Ich habe viel recherchiert und war manchmal kurz davor und habe darüber nachgedacht, es zu tun", erzählte die "King Kong"-Darstellerin. Ganz ausschließen will Naomi diese Option immer noch nicht. "Wenn ich wüsste, dass ich toll und wie ich selbst aussehen würde, nur weniger müde, dann würde ich das gerne machen", erklärte sie. Der Filmstar verurteile niemanden, der eine Schönheitsoperation vornehmen lässt, da dies eine persönliche Entscheidung sei.

Doch was macht das Älterwerden mit ihrer Schauspielkarriere? "Mir wurde immer gesagt, dass meine Karriere in meinen Vierzigern vorbei sein würde", erinnerte sich Naomi. Davon ist allerdings rein gar nichts zu merken. Seit Oktober ist sie beispielsweise in der Netflix-Serie "The Watcher" zu sehen.

Getty Images Naomi Watts bei einem Screening von "Infinite Storm" in New York im März 2022

Getty Images Naomi Watts bei einem Event in New York City im September 2021

Getty Images Naomi Watts bei der Premiere von "The Watcher" in New York City im Oktober 2022

