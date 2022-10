"Nicht beschnitten": Madonna verwirrt mit skurriler Beichte

Madonna (64) hält ihre Fans in Atem! Die Pop-Ikone sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für bizarre Momente: Ob mit leicht bekleideten Posts oder ominösen Botschaften – die Follower der Sängerin wissen nicht immer etwas mit ihrem extravaganten Content anzufangen. Jetzt hatte Madonna ihrem Publikum erneut etwas mitzuteilen. Doch was sie damit sagen möchte, bleibt wieder einmal mehr als unklar!

In ihrer Instagram-Story teilte die US-Amerikanerin nun nämlich vier Fotos, die sie unter anderem mit einem Drink in einem Auto zeigen. "Ich habe euch etwas zu beichten", leitete sie nebulös ein und fügte hinzu: "Ich bin nicht beschnitten worden." Die Nachricht teilte die 64-Jährige auf mehrere Fotos auf – womit sie die Pointe besonders spannend machte.

Weitere Erklärungen blieb die Queen of Pop ihren Fans erst einmal schuldig. Ihrem Post ließ sie nur einen Hinweis auf das 30-jährige Jubiläum ihres Albums "Erotica" folgen. Auf der 1992 erschienenen Platte sind Hits wie "Bad Girl", "Deeper And Deeper" und "Fever" enthalten.

