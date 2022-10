Sexy im Dessous: Jessie J posiert heiß für Unterwäsche-Label

So heiß präsentiert sich Jessie J (34) in Unterwäsche! Die Sängerin zeigt sich gerne mal in gewagten Outfits. Egal ob auf der Bühne oder ihren sozialen Medien, die Britin glänzt immer mit ihren Looks. Sie soll zurzeit auch wieder glücklich vergeben sein. Der Basketballer Chanan Safir Colman und sie wurden bereits auf einigen Dates erwischt. Ob ihm die sexy Bilder seiner Freundin in heißen Dessous wohl gefallen?

Auf Instagram postete sie einige Bilder ihres Fotoshootings mit "Savage X Fenty", dem Modelabel von Rihanna (34). Auf dem ersten Foto präsentierte Jessie ihre straffe Taille in einem marineblauen Zweiteiler mit schimmerndem Blumenprint. In einem anderen Look trug sie lindgrüne Dessous und ein passendes Paar Seidenhandschuhe, während sie für die Kamera posierte. Ein weiteres Outfit zeigt den Star in einem schwarzen Zweiteiler, den sie unter einem passenden, durchsichtigen Cover-Up trug. Zu ihrem Post schrieb sie: "Wie schön diese Sets meine klitzekleinen Brüste aussehen lassen".

Erst Anfang dieses Jahres redete die 34-Jährige über ihr gewonnenes Selbstbewusstsein trotz kleiner Gewichtszunahme. "Ich habe zugenommen und war seit Ewigkeiten nicht mehr im Fitnessstudio, aber ganz ehrlich, ich fühle mich großartig", sagte sie auf einem Konzert in London. Sie gestand, dass sie sich jahrelang in Hollywood verloren gefühlt habe. "Ich war allein und ich erinnere mich, wie ich in den Spiegel sah und davon besessen war, perfekt zu sein", verriet sie.

Getty Images Jessie J bei der "Dear Mama"-Vorführung in L.A. im Mai 2018

Getty Images Jessie J im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Jessie J, Sängerin

