Sie scheint wieder verliebt zu sein! Die letzte Zeit war alles anderer als leicht für Jessie J (34): Im vergangenen November erlitt sie eine Fehlgeburt. Dieses tragische Ereignis stürzte die Sängerin in eine dunkle Phase, die sie als einsamste ihres Lebens beschrieb. Jetzt scheint es aber wieder jemandem in ihr Herz geschafft zu haben: Jessie wurde knutschend mit dem Basketballer Chanan Safir Colman erwischt!

Bereits im März gab es Gerüchte über diese neue Liebe, als die beiden zusammen Urlaub in der Karibik machten und auch Fotos davon teilten. Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, scheinen dieses frische Glück jetzt zu bestätigen: Darauf küssen Jessie und der Sportler sich, während sie in Los Angeles vor einem Restaurant auf ihr Essen warten. Danach spazierten sie noch gemeinsam durch die Nachbarschaft und wirkten dabei sehr ausgelassen, bevor sie zusammen in einem Auto wegfuhren.

Nach dem gemeinsamen Urlaub hatte ein Insider The Sun berichtet, dass die Musikerin auf eine neue Beziehung zusteuern würde. "Sie ist froh, Chanan in ihrem Leben zu haben, denn sie verstehen sich sehr gut", erklärte die Quelle. Die beiden Turteltauben würden einfach abwarten, wohin der Weg sie führen werde.

Getty Images Jessie J im April 2022 in Los Angeles

Instagram / chanancolman Chanan Safir Coleman, Basketballer

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

