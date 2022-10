Reunion-Tour von Blink-182: Tom DeLonge ist mit dabei!

Tom DeLonge (46) ist wieder mit an Bord! Eigentlich verkündeten seine Band-Kollegen Travis Barker (46) und Mark Hoppus (50) Mitte 2016, dass der Gitarrist aus der Band aussteigt. Tom verriet dann selber den Grund: Er sei kurz davor, ein Multimedia-Franchise namens "Sekret Machines" zu starten, das "unidentifizierten Luftphänomenen" auf den Grund gehen werde. Offenbar hat der Musiker die Suche nach Aliens erstmal aufgegeben, denn er geht mit Blink182 auf Tour.

Laut einer Pressemitteilung werden Travis, Mark und Tom zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wieder zusammenkommen, um in Lateinamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland neue Musik aufzuführen. Die Punkrocker kündigten außerdem an, dass sie an diesem Freitag ihre neue Single "Edging" veröffentlichen werden. "Wir kommen. Die Tour kommt. Das Album kommt. Tom kommt. Tickets gibt es ab Montag zu kaufen. Neuer Song 'Edging' erscheint am Freitag", schrieben Blink182 am Dienstag auf Twitter.

Viele Fans reagierten mit großer Freude auf die Nachricht, dass Tom auf der Tour dabei sein wird. "Babe, wach auf, Blink182 sind wieder zusammen und gehen auf Tour", twitterte ein Fan. "Eine ganze Welttournee! Tom, du bist einfach so wundervoll", schrieb eine zweite Person.

