Keine royale Begeisterung über die neue Staffel von The Crown? Die Netflix-Serie begeistert aktuell mit neuen Folgen ein Millionenpublikum. In der Fortsetzung, die seit wenigen Tagen verfügbar ist, geht es nämlich nicht nur um die Konflikte der Krone, sondern auch um die tragische Liebesgeschichte von Prinz Charles (72) und Prinzessin Diana (✝36) – inklusive schonungsloser Darstellung ihrer Krisen, der Affäre des Thronfolgers und der Essstörung der Blondine. Doch was hält der Betroffene selbst von dieser Inszenierung? Insider sind sich sicher: Charles wäre von dem Porträt seiner Familie gar nicht begeistert!

Das erklärte die Royal-Expertin Penny Junor jedenfalls im Interview mit The Times. Die Autorin, die die Familie seit 40 Jahren kennt, versicherte, Charles wäre von den neuen "The Crown"-Folgen "unglaublich verärgert". Ihrer Meinung nach seien die Episoden gestückt mit fehlerhaften Darstellungen, Ereignissen und Persönlichkeiten. "Es ist die grausamste, unfairste und schrecklichste Darstellung von fast allen [Anm. d. Red.: Mitgliedern der Königsfamilie]!", schilderte Penny.

Doch kommt dieser Ärger bei dem 72-Jährigen überhaupt auf? Ein Vertrauter versicherte nämlich gegenüber The Sun, der zweifache Vater habe sich die Sendung gar nicht angeschaut: "Seine Königliche Hoheit hat absolut keine Ansichten darüber. Er hat 'The Crown' noch nie gesehen!"

Anzeige

Netflix / Des Willie Josh O'Connor und Emma Corrin in "The Crown"

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Oktober 2020 in London

Anzeige

Netflix / Des Willie Josh O'Connor als Prinz Charles in "The Crown"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de