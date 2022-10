Adam Sandler hat sich in Hollywood nicht immer wohlgefühlt

Adam Sandler (56) macht ein ehrliches Geständnis! Der Hollywoodstar wurde durch Filme wie "Kindsköpfe" und "Urlaubsreif" mega-erfolgreich. Seine Fans kennen ihn als lustigen und nahbaren Promi. Adam spielte in seinen vorherigen Filmen hauptsächlich einen chaotischen und humorvollen Charakter, welcher oftmals in der Liebe verzweifelt. Jetzt verriet der Schauspieler jedoch: Trotz des Erfolgs fühlte er sich in Hollywood nicht dazugehörig, was durch seine Filmrollen verfestigt wurde.

In dem Podcast Little Gold Men erzählte Adam, dass er sich in der Vergangenheit als Außenseiter in Hollywood gefühlt habe. Die erfolglosen Charaktere, die der "Klick"-Darsteller immer wieder verkörperte, hätten ihm darüber hinaus diese Bestätigung des "Loser"-Daseins gegeben. "Dieses Gefühl, sich unwohl zu fühlen und dieses Loser-Zeug, das ich seit Jahren mache, das ist in mir", gestand der Hollywood-Liebling.

Trotz seines Zweifels bereut der Star seine Entscheidungen nicht, solche Rollen immer wieder angenommen zu haben. "Ich denke, dass sich meine Schauspielerei im Laufe der Jahre verändert hat, da ich selbst mehr zur Ruhe gekommen bin", erzählte der "Uncut Gems"-Darsteller. Er sagte, dass er damals an seine Charaktere geglaubt hat, weshalb er bis heute noch dahinter stehe.

Getty Images Adam Sandler im Januar 2020

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

