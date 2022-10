Diese Rolle will Prinz Andrew in der Monarchie einnehmen

Ob Prinz Andrew (62) gelingt, was er da vorhat? Nachdem dem zweitältesten Sohn der Queen (✝96) nach dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) seine Dienstgrade vom Buckingham-Palast entzogen wurden, wurde es ruhig um den Royal. Zuletzt trat er in der Öffentlichkeit gemeinsam mit seiner Familie auf dem Staatsbegräbnis seiner Mutter auf. Jetzt will er angeblich wieder eine Rolle im Königshaus einnehmen!

Die Journalistin Camilla Tominey schrieb in The Telegraph, Andrew habe in den vergangenen drei Jahren eine enorme Selbstreflexion betrieben, wodurch er sich verändert habe. Der 62-Jährige soll sich Gedanken über seine Zukunft bei den britischen Royals gemacht haben. "In der Rolle des unterstützenden Bruders, absolut im Hintergrund, aber zum Wohle der Monarchie als Ganzes, glaubt er, in Zukunft einen Beitrag leisten zu können", will Camilla wissen.

Sollte das Vorhaben des Herzogs von York von seiner Familie nicht akzeptiert werden, braucht er sich laut einer Quelle von The Telegraph aber weiterhin keine Sorgen um Geld machen. Denn die Queen soll ihren Sohnemann finanziell abgesichert haben. Sie sei bis zuletzt von der Unschuld des Zweifachvaters überzeugt gewesen.

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerprozession für die Queen, September 2022 in Edinburgh

