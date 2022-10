George Clooney steht "Emergency Room"-Kollegen noch nahe

Wenn Kollegen zu Familie werden... bei George Clooney (61) klappt das! Von 1994 bis 1999 stand der Schauspieler für die preisgekrönte Drama-Serie Emergency Room – kurz ER – vor der Kamera. Sie behandelte das Leben des medizinischen Personals des County General Hospitals in Chicago. George spielte in den ersten fünf Staffeln die Rolle des Dr. Doug Ross. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende der Serie verriet er jetzt, dass er den Darstellern bis heute sehr nahesteht!

In der The Drew Barrymore Show verriet der 61-Jährige das Geheimnis des Erfolgs der Serie: "Ich schätze, es war die Freundschaft, die ich mit allen von ihnen hatte und die ich immer noch habe." George fügte hinzu: "Und so empfinde ich diese [Show] als einen Job fürs Leben. Und sie hat meine Karriere verändert." Erst vor drei Wochen seien Anthony Edwards (60) und seine Frau zu Besuch in ihrem Haus in Italien gewesen. Auch mit Julianna Margulies (56) und Noah Wyle (51) verstehe er sich noch immer blendend.

Zwar gibt es momentan keine Informationen zu einem möglichen Neustart der Serie, aber die ehemaligen Darsteller kamen im vergangenen Jahr für ein virtuelles Wiedersehen zusammen. Damals äußerte George, wie glücklich er über die Reunion sei: "Das sind Leute, die ich wirklich liebe und wir sind zusammen aufgewachsen, in vielerlei Hinsicht."

George Clooney, 2022

George Clooney, Hollywoodstar

George Clooney, TV-Bekanntheit

