"Gossip Girl": Wird es eine Rückkehr von Chuck Bass geben?

Wird Ed Westwick (35) bald wieder zusehen sein? Die Hit-Serie "Gossip Girl" gewann die Herzen seiner Fans bei der Erstausstrahlung im Jahr 2007. In der Rolle des Millionen-Erben Chuck Bass war Ed bis zum Serienende im Jahr 2012 regelmäßig zu sehen und begeistert so bis heute die Fans der Show. In einem Interview sprach der Schauspieler nun über seine Zukunftspläne und über das "Gossip Girl"-Reboot. Jetzt verriet Ed, dass er an einer Rückkehr als Chuck Bass sehr interessiert wäre!

Im letzten Jahr wurde die erste Staffel des "Gossip Girl"-Reboots ausgestrahlt und begeisterte auch die Fans der Originalserie. In einem Interview mit Daily Mail verriet Ed Westwick jetzt, dass er nicht abgeneigt sei, in der Neuauflage erneut als Chuck Bass aufzutreten. "Ich weiß nicht, ob es die Richtung ist, in die sie gehen wollen, aber ich würde dazu nicht Nein sagen! Das wäre doch cool!", ließ er wissen. "Es war damals ein großer Teil meines Lebens und ist es heute noch! Mit der Neuauflage kann jetzt eine neue Generation in den Genuss kommen", erzählte Ed weiter.

Ob der 35-Jährige schon bald wieder in dem Serien-Hit zusehen sein wird, steht bis jetzt also noch nicht fest. Die "Gossip Girl"-Fangemeinde hat sich seit 2012 allerdings nicht geändert und so wird Ed seine Rolle als Erbe des Bass-Imperiums so schnell nicht los. "Die Leute kommen ständig auf mich zu und nennen mich Chuck", gab Ed zu.

Getty Images Penn Badgley, Ed Westwick und Chace Crawford

Getty Images Ed Westwick bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Ed Westwick, 2011

