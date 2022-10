"Grill den Henssler": Wer konnte sich heute durchsetzen?

Konnte Steffen Henssler (50) seine Siegesserie fortführen? Der Koch trat bei Grill den Henssler auch in dieser Woche wieder gegen Promis am Herd an – dieses Mal kochte er gegen Andrea Sawatzki (59), Uwe Herrmann und Sasha (50). In der vergangenen Woche konnte der Henssler den Wettbewerb für sich entscheiden. Gelang ihm das dieses Mal auch? Steffen gewann tatsächlich mit einem knappen Vorsprung!

Die erste Runde konnten die Promis für sich entscheiden. In Runde zwei konnte der Henssler dann aber aufholen und sich einen kleinen Vorsprung sichern. Die dritte und vierte Runde war unentschieden – letztendlich gewann der Gastronom dann mit 104 Punkten, Andrea, Uwe und Sasha mussten sich mit 95 Punkten geschlagen geben.

Ob Steffen auch in der kommende Wochen gewinnen wird, wird sich zeigen. Da wird er gegen die Moderatorin Melissa Khalaj (33), den Schauspieler Ralf Moeller und den Moderator Wayne Carpendale (45) antreten. Meint ihr, Steffen kann sich gegen das Trio durchsetzen? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Anzeige

RTL / Frank Hempel Die "Grill den Henssler"-Kandidaten

Anzeige

RTL / Frank Hempel Sasha, Maximilian Lorenz, Uwe Herrmann und Andrea Sawatzki

Anzeige

RTL/Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de