Stars oder Steffen: Wer holt den "Grill den Henssler"-Sieg?

Grill den Henssler hat mal wieder zahlreiche Koch-Fans vor die TV-Bildschirme gelockt. Am Sonntagabend lief die zweite Folge der laufenden Herbststaffel auf Vox. Starkoch Steffen Henssler (50) muss wieder beweisen: Kann er wirklich besser kochen als die Prominenten? In dieser Runde traten Tahnee Schaffarczyk (30), Maxi Gstettenbauer und Jorge Gonzalez (55) gegen ihn an. Die Promis mussten sich leider geschlagen geben!

Nach drei spannenden Runden hieß es: Sieg für Steffen Henssler! Der Koch gewann mit 103 zu 86 Punkten. Zum Ärger der Stars hatte der 50-Jährige sowohl bei der Vorspeise als auch beim Hauptgang und Dessert die Nase vorn. Als Hauptgericht gab es von Jorge zum Beispiel gegrilltes Huhn mit Maispüree und Papaya-Mango-Mojito-Salat. Vor allem von Juror Christian Rach (65) bekam der Laufsteg-Coach sein Fett weg. "Den blauen Teller würde ich an einem Imbiss gut essen können", meinte der Restaurant-Tester und vergab nur sechs Punkte.

Trotz jeder Menge Spaß und leckerer Gerichte ging es zwischenzeitlich auch sehr ernst bei "Grill den Henssler" zu. Comedian Maxi Gstettenbauer erzählte von seiner Depression, die bei ihm diagnostiziert wurde. "Das ist phasenweise immer eine schwierige Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich darüber reden und ein bisschen mehr Licht zu dem Thema in die Öffentlichkeit bringen kann", erzählte der 34-Jährige, der das Leben mit der Erkrankung in einem Buch verarbeitet hat.

Anzeige

RTL/Frank W. Hempel Jorge Gonzalez bei "Grill den Henssler"

Anzeige

RTL/Frank W. Hempel Tahnee Schaffarczyk bei "Grill den Henssler"

Anzeige

RTL/Frank W. Hempel Maxi Gstettenbauer und Martin Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de