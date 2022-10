"Kein Rücktritt in Zukunft": Tom Brady über seine Karriere

Wie hat Tom Brady (45) seine Zukunft geplant? Aktuell läuft es für den NFL-Star nicht sonderlich rund: Er und seine Frau Gisele Bündchen (42) sollen in einer Ehekrise stecken! Grund dafür war wohl Toms Rückkehr als Quarterback. Doch obwohl Insider bereits betonten, dass nach der aktuellen Saison endgültig Schluss für den Dreifach-Vater sein soll, lassen jetzt seine eigenen Worte daran zweifeln: Während einer Pressekonferenz sprach Tom über seine Zukunft als Sportler!

Wie unter anderem People berichtete, sprach Tom am vergangenen Donnerstag bei einer Pressekonferenz über seine Football-Karriere. Nachdem ein Reporter ihn fragte, ob sich Tom womöglich vor dem letzten Spiel der Saison zurückziehen würde, machte dieser deutlich, dass er dem Sport vorerst nicht den Rücken kehren wird: "Ich liebe den Sport, ich liebe die Teamkollegen und ich will für dieses Team einen guten Job machen, wie ich es immer getan habe. Also, kein Rücktritt in meiner Zukunft."

Die Frage nach einem Rücktritt während der laufenden Saison kam nicht von ungefähr: Wie das Medium ebenfalls berichtete, kommt diese Vermutung ursprünglich von Chris Simms. Der ehemalige Quarterback der Tampa Bay Buccaneers hielt es für wahrscheinlich, dass Tom aufgrund der anhaltenden Ehekrise mit Gisele die Football-Saison vorzeitig beenden würde.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2021

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady, US-amerikanischer Footballstar

