Lupita Nyong'o erfuhr per SMS von Chadwick Bosemans Tod

Lupita Nyong'o (39) erinnert sich an die schreckliche Nachricht von Chadwick Bosemans (✝43) Tod. Im August 2020 verlor der Schauspieler den Kampf gegen den Darmkrebs. Seine Krankheit hatte er zuvor nicht öffentlich gemacht. Bis zuletzt hatte der Black Panther-Star sogar noch gedreht und mit Co-Star und Freundin Lupita vor der Kamera gestanden. Mit The Hollywood Reporter sprach Lupita nun über den Moment, als sie von dem Verlust erfuhr – per SMS...

