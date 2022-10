Nennt Kind von Freund "Hochzeit auf ersten Blick"-Mel Mama?

Wie händelt Melissa das? Seit ihrem Liebes-Aus mit Philipp, den sie bei Hochzeit auf den ersten Blick kennenlernte, ist Mel nun wieder glücklich vergeben: In Peter hat sie ihren neuen Partner gefunden. Sie bringt jedoch aus der Ehe mit Philipp einen gemeinsamen Sohn mit in die Beziehung – und auch ihr neuer Freund hat schon ein Kind. Doch möchte Mel von Peters Kind Mama genannt werden?

Das wollte ein Fan der TV-Bekanntheit auf Instagram wissen. Doch Melissa möchte auf keinen Fall so genannt werden: "Peters Kind hat eine ganz wundervolle Mama. Ich sehe mich eher als gute Freundin oder weitere Schulter zum Anlehnen für Peters Kind", erklärte sie. Auch andersrum duldet sie das nicht: "Genauso möchte ich es auch nicht, dass der kleine M zu Peter Papa sagt, denn er hat ja einen Papa, den er regelmäßig sieht."

Das gemeinsame Kind hat bei Philipp und Melissa allerdings schon hin und wieder zu Problemen geführt: So wollte die Hamburgerin ihren Sohn erst nicht bei seinem Vater übernachten lassen, da er keinen festen Wohnsitz hatte. Das regte Philipp ziemlich auf: "Es wurde heute gesagt, dass ich keinen festen Wohnsitz habe. Das ist gelogen und so was von rufschädigend. Da, wo ich wohne, habe ich einen Wickeltisch, Spielzeug und eine Schlafmöglichkeit für den kleinen Muck", wettete er daraufhin in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa mit ihrem Freund Peter im Juli 2022

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de