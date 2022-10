Wegen ihrer Tochter: Georgina Fleur sortierte Freunde aus

Georgina Fleur (32) möchte bestimmte Menschen nicht mehr in ihrem Umfeld haben. Das Leben der ehemaligen Bachelor-Kandidatin hat sich in den vergangenen Jahren um 180 Grad gedreht: Seit ihre Tochter im vergangenen Jahr zur Welt gekommen ist, dreht sich der Alltag der Influencerin hauptsächlich um ihre kleine Prinzessin. Aber auch in ihrem Umfeld gab es ein paar Veränderungen: Georgina hat einige Freunde aussortiert!

In ihrer Instagram-Story erzählte Georgina, dass sie wegen ihrer Tochter ein paar Menschen aus ihrem Leben verbannt hat. "Ich bin Mutter von einem Kind. Und ich denke, alles, was für mich toxisch ist, was mir schadet in meinem Leben, mit diesen Menschen cutte ich. [...] Das habe ich jetzt auch mit ein paar anderen Bekannten oder Freunden von mir gemacht, die mir einfach gegenüber nicht korrekt waren und dann auch keine Rücksicht auf das Baby genommen haben", verriet die 32-Jährige. Mit solchen Menschen wolle sie nichts zu tun haben.

Generell trenne Georgina sich ziemlich konsequent von Menschen, die ihr Vertrauen missbraucht haben. "Ich verzeihe niemandem. Es gibt Dinge, es gibt Grenzen bei mir in Freundschaften, die nicht überschritten werden dürfen. Dann ist es für mich vorbei. Ich melde mich dann nicht mehr, ich blockiere die Person", gab sie preis. In der Vergangenheit sei sie von Menschen, denen sie einmal verziehen hat, nämlich meist wieder enttäuscht worden.

Instagram / georginafleur.tv Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juli 2022 in London mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

