Süße Badenixen: Hier planscht Georgina Fleur mit ihrem Kind

Georgina Fleur (32) scheint die gemeinsame Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen zu genießen. Im August 2021 durfte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Kubilay Özdemir bekam die TV-Schönheit eine kleine Tochter. Im Netz teilt die stolze Mama auch immer wieder Aufnahmen mit ihrem Nachwuchs oder gibt kleine Updates. Nun erfreute Georgina die Fans mit süßen Badeaufnahmen des Duos.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin jetzt gleich mehrere Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs am Pool zeigen. Augenscheinlich hatte das Mama-Tochter-Duo seine Outfits gekonnt aufeinander abgestimmt, denn beide Damen bezauberten in Rosa. Während Georgina in einem gestreiften Bikini die letzten Sonnenstrahlen einzufangen schien, begeisterte ihre Tochter in einem zuckersüßen Badeanzug mit Rüschen. Auch eine farblich passende Gießkanne, ein Eimerchen und eine kleine Schaufel hatte die 32-Jährige zur Bespaßung ihres Kindes mit dabei. Die Schnappschüsse ließ die Mama allerdings unkommentiert.

Erst vor wenigen Tagen hatte Georgina sich begeistert bei ihrer Community zu Wort gemeldet. Damals erzählte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin, dass ihre Tochter inzwischen ganz ohne Hilfe durch die Gegend laufen kann. "Mit Schühchen leider noch etwas wackelig", hatte sie zu einem Video geschrieben, in dem die Kleine begeistert durch die Gegend tapst.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter in Dubai, 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter in Monte Carlo

