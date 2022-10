Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi denkt an Baby Nummer neun

Anna-Maria Ferchichi (40) hat da ein bestimmtes Gefühl. Die Ehefrau des Rappers Bushido (44) ist im November 2021 Mutter von Drillingen geworden. Der Alltag mit den drei kleinen Mädchen ist nicht immer einfach, trotzdem sind die Eltern selbstverständlich überglücklich über den Nachwuchs. Gemeinsam haben sie sieben Kinder. Die Schwester von Sarah Connor (42) brachte noch einen Sohn in ihre Ehe mit Anis Ferchichi, wie ihr Mann mit bürgerlichem Namen heißt. Tatsächlich denkt Anna-Maria auch über Baby Nummer neun nach!

In ihrer eigenen Dokuserie "Bushido – RESET" kamen die Influencerin und ihr Partner auf das Thema zu sprechen. "Ich denke, dass wir noch eins kriegen. Nicht jetzt, aber in zwei Jahren", gab Anna-Maria daraufhin zu. Eigentlich habe sie keine Lust mehr auf Babys, aber sie scheint einfach ein gewisses Gefühl zu haben: "Ich denke, das war's noch nicht. Ich will auch keins mehr. Es reicht. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch eins kriegen."

Bushido hat dazu eine ganz klare Meinung: "Nein, es reicht jetzt auch mal", lachte er. Dabei zeigte er sich ziemlich happy, als er erfahren hatte, Vater von Drillingen zu werden. "Beim Ultraschall sehe ich plötzlich [...] da sind drei! Ja man! Oh krass! Boah!", war er begeistert.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

