Datet beste Freundin den Ex? Lauren Goodger wirkt angespannt

Lauren Goodger (36) kommt einfach nicht zur Ruhe! Nachdem die TV-Bekanntheit und ihr Partner Charles Drury im vergangenen Jahr verkündeten, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten, machten traurige News die Runde: Das Baby starb kurz nach der Geburt. Dann wurde sein Partner gegenüber dem The Only Way Is Essex-Star handgreiflich, woraufhin sich die beiden trennten. Mittlerweile soll Charles bei der ehemals besten Freundin seiner Ex eingezogen sein. Wird das ganze Drama langsam zu viel für Lauren?

Wie die aktuellen Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, wirkte die 36-Jährige sichtlich bestürzt – und das kurz nachdem Aufnahmen von Charles und Laurens ehemaliger Freundin beim Einkaufen auftauchten: In einem beigefarbenen Trainingsanzug und Schlappen machte sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter Larose auf dem Weg in ein Beautysalon. Ist ihr Ex schuld an Laurens Sorgenfalten?

Lauren soll Medienberichten zufolge aber ebenfalls fleißig am Daten sein: So liegen The Sun ebenfalls Bilder vor, die die Beauty an der Seite von Lotan Carter zeigen! "Lauren und Lotan haben sich in letzter Zeit oft gesehen, nachdem sie ihn als Life-Coach engagiert hatte, um ihre psychische Gesundheit [...] zu verbessern", verriet ein Insider bereits.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

ActionPress Lotan Carter, Online-Coach

