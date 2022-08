Lauren Goodger richtet rührende Zeilen an ihr totes Baby

Lauren Goodger (35) trauert um Kind. Im vergangenen Jahr hatten die The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihr Partner Charles Drury die freudige Nachricht verkündet, dass sie erneut Eltern werden. Doch Anfang Juli offenbarte die Britin in einem bewegenden Post im Netz, dass ihre Tochter kurz nach der Geburt verstorben ist. Jetzt richtete Lauren rührende Zeilen an ihre kleine Lorena.

In ihrer Instagram-Story trauerte die 35-Jährige: "Ich habe dich getragen, ich habe gespürt, wie du gewachsen bist." Sie schrieb weiter, dass sie sich nach dem Tag gesehnt habe, an dem sie ihre Tochter treffen würde. "Ich habe von deiner Zukunft geträumt. Ich habe dich nicht nur kennengelernt, ich habe mich in dich verliebt", erklärte Lauren. Ihre liebevollen Worte ergänzte sie mit einem blauen Schmetterling und Engel-Emoji.

Gegenüber The Sun sagte sie im Juli, dass es für sie wichtig sei zu verstehen, was genau passiert ist. Deswegen habe sie sich nach Lorenas Tod für eine Autopsie entschieden. "Sie glauben, dass ihr Sauerstoffgehalt eingeschränkt war, weil sie zwei Knoten in der Nabelschnur hatte, aber normalerweise bekommen Babys trotzdem noch genug Sauerstoff", erzählte Lauren in dem Interview.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre verstorbene Tochter Lorena

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de