Deshalb gab Anna Iffländer ihrem Micha doch noch eine Chance

Wie fanden Anna Iffländer und Micha Schüler letztendlich doch zusammen? Bei Are You The One – Reality Stars in Love durchlebten die beiden Höhen und Tiefen. Am Ende des Formats gingen sie zwar als Perfect Match hervor, erklärten bei der Reunion allerdings, dass es dennoch zu keinem Happy End kam. Der Grund: Anna konnte dem Ex-Fußballer nicht vertrauen. Inzwischen hat sich das aber geändert: Sie sind jetzt doch ein Paar. Aber wie konnte Micha Anna schließlich doch für sich gewinnen?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde plauderte die ehemalige Love Island-Kandidatin über ihre neue Beziehung. Dabei erklärte die Blondine auch, weshalb sie Micha noch eine Chance gegeben hat. Einen ausschlaggebenden Punkt habe es nicht gegeben. "Es war die ganze Zeit so, dass mir durchaus bewusst war, dass ich starke Gefühle für ihn hatte. [...] Er hat sich einfach mega ins Zeug gelegt", erzählte Anna. Am Ende habe sie auf ihr Bauchgefühl gehört. "Die Vergangenheit liegt jetzt hinter uns, jetzt schauen wir nur noch in die Zukunft", betonte sie.

Ein festes Datum, wann sie zusammengekommen sind, hatten die Turteltauben zunächst nicht, doch sie einigten sich auf Annas Geburtstag – den 18. Oktober. "Es ist halt richtig frisch. [...] In Hamburg haben wir halt darüber geredet, dass wir es jetzt probieren", berichtete Anna. Dort hatte ein Promiflash-Leser die beiden in einem Hotel gesichtet.

Anzeige

Instagram / annaiff Micha Schueler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Micha Schüler, Realitystars

Anzeige

Promiflash Micha Schüler und Anna Iffländer im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de