Versöhnung? Anna Iffländer und Micha sind zusammen unterwegs

Nähern Anna Iffländer und Micha Schüler sich wieder an? Die Love Island-Bekanntheit und der #CoupleChallenge-Star lernten sich in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Sie verließen die Villa als Perfect Match, sind aber nach Ende der Dreharbeiten nicht zusammen. Der Grund? Die Blondine habe zwar Gefühle für den Ex-Fußballer, könne ihm aber nicht wirklich vertrauen. Micha wollte deshalb um Anna kämpfen. Hat er das nun geschafft? Ein Promiflash-Leser erwischte die beiden nun zusammen!

Promiflash liegen Fotos vor, die die Reality-TV-Stars am Mittwoch in einem Hotel in Hamburg zeigen. Auf den Bildern sitzen Micha und Anna in der Lobby und unterhalten sich dabei total angeregt. "Nach einiger Zeit haben die beiden dann das Hotel eingehakt verlassen", berichtete der Augenzeuge. Ob das wohl bedeutet, dass die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin dem Hottie eine zweite Chance gegeben hat?

Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin im Interview mit Promiflash preisgegeben, dass sich der einstige Kicker momentan sehr für sie ins Zeug lege. "Micha hat sich bisher schon wirklich viel Mühe gegeben. Hat Blumen vor meine Haustür gelegt, einen Brief geschrieben und versucht, für mich da zu sein", erzählte Anna.

Promiflash Anna Iffländer und Micha Schüler, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer

Promiflash Micha Schüler und Anna Iffländer im Oktober 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer im September 2022

