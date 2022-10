Geht da etwa was? Paco Herb zeigt Melissa Damilia in Video!

Ist diese Beauty etwa die neue Frau an der Seite von Paco Herb? Erst im Juli zeigte sich der einstige Love Island-Kandidat vermehrt mit der Friseurin Lisa Pfrang zusammen. Die gebürtige Würzburgerin und der Blondschopf schienen zunächst viel Zeit zu verbringen und wirkten zudem auch sehr vertraut miteinander. Doch könnte es sein, dass möglicherweise eine ganz andere Frau das Herz des Reality-TV-Beaus erobert hat?

Regelmäßig hält Paco seine Community auf dem Laufenden – so gewährte er auch am Montagnachmittag einen privaten Einblick. In seiner Instagram-Story ist im Hintergrund nämlich niemand Geringeres als Ex-Bachelorette Melissa (27) zu sehen. Paco, hingegen scheint es sich auf einer Couch gemütlich gemacht zu haben, während die Beauty verlegen in die Kamera schaut. Ob sich zwischen den beiden TV-Stars was anbahnt?

Schließlich geht die 27-Jährige seit Ende 2021 als Single durchs Leben. Melissa und Leander Sacher (24) lernten sich bei der Kuppelshow kennen, doch nach rund einem Jahr kam es zum Liebes-Aus der einstigen Turteltauben. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet sie ihren Fans, dass sie nach der Trennung offen sei, neue Männer kennenzulernen.

Instagram / paco_hrb Melissa Damilia im Oktober 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Januar 2022

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, TV-Bekanntheit

