Khloé Kardashian kommentiert Kanyes antisemitische Aussage

Klare Ansage! Vor wenigen Tagen machte Kanye West (45) erneut negative Schlagzeilen. Neben seinem Auftritt in einem "White Lives Matter"-T-Shirt bei seiner eigenen Modeshow veröffentlichte der Rapper zudem antisemitische Kommentare auf Twitter, die zu seiner Sperrung auf der Plattform führten. Firmen wie Balenciaga und weitere Prominente entfernen sich seit seiner Äußerung vermehrt von dem Designer. Khloé Kardashians (38) neuster Post lässt jetzt vermuten, was sie von Kanyes antisemitischer Aussage hält!

Am Sonntag postete Jessica Seinfeld, Ehefrau des Komikers Jerry Seinfeld (68) einen Beitrag auf Instagram, der lautete: "Ich unterstütze meine jüdischen Freunde und das jüdische Volk". Darunter bat sie ihre Follower: "Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, poste das einfach in deinem Feed". Gesagt, getan – nur kurze Zeit später teilte Khloé den gleichen Beitrag in ihrer Instagram-Story und auf Twitter und äußerte sich indirekt damit das erste Mal seit Monaten zu dem "Stronger"-Interpreten.

Khloés Fans auf Twitter freuten sich über ihre Stellungnahme und bedankten sich bei der 38-Jährigen. "Du bist großartig, weil du deine sozialen Medien nutzt, um Liebe zu verbreiten", schrieb eine Userin. Eine weitere Followerin teilte begeistert: "Ich habe geradezu darauf gewartet, dass einer von euch eine Erklärung abgibt!".

Jerry Seinfeld und seine Frau Jessica, 2019

Kanye West im Oktober 2018

Khloé Kardashian, TV-Star

