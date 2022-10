Trennungs-Realtalk: Paola Maria führt die YouTube-Trends an

Das Netz dreht durch! YouTuberin Paola Maria (29) und ihr Ex-Mann Sascha Koslowski (35) hatten im Februar dieses Jahres nach neun Jahren ihre Trennung bekannt gegeben. Anschließend lieferten die beiden sich eine öffentliche Schlammschlacht, obwohl sie genau das eigentlich aus Liebe zu ihren Kindern vermeiden wollten. Nachdem Sascha in einem emotionalen Interview gegen seine Ex gestichelt hatte, reagierte diese nun mit einem Gegenstatement. Mit ihrem Life-Update landet die Influencerin jetzt sogar an der Spitze der YouTube-Charts.

Offenbar haben die Fans der 29-Jährigen brennend auf ein Statement von ihr gewartet. Am Abend des 23. Oktobers teilte die Zweifach-Mama ihre Stellungnahme. In dem YouTube-Video spricht sie offen über die Trennungsgründe, ihre neue Liebe und ihren Ex – und das mit Erfolg. Nach nur wenigen Stunden landete sie auf dem ersten Platz der YouTube-Trends.

In dem Video bestätigte Paola unter anderem abermals ihre neue Beziehung zu Unternehmer Alexander Thoss. "Diese Person hat mir sehr viel Halt gegeben und Sicherheit. Daraus ist irgendwann Liebe entstanden und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mich verliebt habe", erklärte die Italienerin.

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Juli 2018 in Berlin

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

Instagram / paola Alex Thoss und Paola Maria

