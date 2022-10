Wie wirkt sich Vanessa Mariposas Magersucht heute noch aus?

Spürt Vanessa Mariposa (29) immer noch Nachwirkungen ihrer Magersucht? Inzwischen hat sich die gebürtige Österreicherin als Realitystar und Fitness-Influencerin einen Namen gemacht. Bei The Real Life - #nofilter schlug die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin nun aber ernste Töne an: Sie war in ihrer Jugend stark magersüchtig und will nun offen mit diesem Thema umgehen. Doch wirkt sich die Krankheit auch heute noch auf Vanessas Leben aus?

Im Gespräch mit Promiflash erzählte die 29-Jährige von dieser schweren Zeit. Mit 15 Jahren sei sie stark untergewichtig gewesen. Heute liegt die Krankheit aber hinter ihr. "Natürlich ist die Magersucht immer etwas, das in meinem Hinterkopf sein wird, aber ich habe überhaupt keine Probleme mehr damit", erklärte die einstige Sommerhaus-Bewohnerin. Ihre Ernährung habe sie inzwischen im Griff. "Wenn ich Lust habe, etwas mit viel Kalorien zu essen, dann mache ich das auch", betonte Vanessa. Ihre Follower würden sie immerhin regelmäßig Pizza und Pasta essen sehen.

Aber wie konnte Vanessa die Magersucht überhaupt besiegen? "Ich war damals freiwillig in einer Klinik und habe gelernt, meinen Körper durch Sport und Ernährung zu formen und gesund zu werden, was das Allerwichtigste ist", erzählte die Blondine Promiflash. Dafür, dass sie einen Weg aus der Krankheit gefunden hat, sei die Wahl-Kölnerin auch sehr dankbar.

