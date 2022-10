Gabriella-Comeback bei der "High School Musical"-Serie?

Könnte Vanessa Hudgens (33) bei "High School Musical: Das Musical: Die Serie" als Gabriella Montez zurückkehren? Die US-amerikanische Jugend-Dramedy basiert auf der erfolgreichen Filmtrilogie High School Musical. Dort schlüpften neben Vanessa auch Zac Efron (35), Corbin Bleu (33) und Ashley Tisdale (37) drei Mal in ihre Kultrollen. Vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass sechs der originalen Stars für die vierte Staffel der Serie zurückkehren sollen. Das sagt Vanessa zu einem Gabriella-Comeback in der "High School Musical"-Serie!

Der Streamingdienst Disney+ verkündete, dass insgesamt sechs Originalstars aus den Filmen für die neue Staffel der Serie zurückkehren sollen: Corbin Bleu, Monique Coleman (41), Lucas Grabeel (37), KayCee Stroh (38), Bart Johnson und Alyson Reed. Obwohl Vanessa Hudgens nicht in der Liste zu finden war, verriet sie über eine mögliche Rückkehr in einem Interview mit EW: "Ich weiß es nicht. Lassen wir das Schicksal entscheiden."

Obwohl es noch in den Sternen steht, ob Vanessa für die Serie zurückkehrt, so hat sie dem Drehort der East High School in Utah erst im Sommer einen Besuch abgestattet. "Mein Freund ist Baseballspieler und er hatte ein Spiel in Salt Lake City. Während er auf dem Feld war, hatte ich noch ein Auto gemietet und deswegen dachte ich: 'Ich hätte Lust zurückzukehren und ein paar Bilder zu schießen, um der alten Zeiten Willen'", erklärte sie die Fotos, die in den sozialen Medien ordentlich die Gerüchteküche angeheizt hatten.

Die Stars von "High School Musical"

Der Cast von "High School Musical: Das Musical: Die Serie"

Vanessa Hudgens bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

