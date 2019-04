Diese Nachricht hatte für Jubelstürme bei den Fans gesorgt! Bereits vor rund anderthalb Jahren verkündete Disney das Comeback von High School Musical. Die drei Streifen sollen als Serie auf dem Streaming-Dienst Disney+ zurückkehren. Die Wildcats-Liebhaber spekulieren seitdem: Wird auch Film-Schnuckel Troy, der von Zac Efron (31) gespielt wurde, in der Sendung zu sehen sein? Der Hollywood-Hottie wurde genau das jetzt gefragt – und hatte darauf eine klare Antwort!

Diese Reaktion dürfte für Herzrasen bei den Fans sorgen! Im Interview mit Extra zeigte sich Zac nach der Frage, ob er Lust hätte, in der “High School Musical”-Serie mitzuspielen, extrem begeistert. “Absolut. Ich sehe keinen Grund, wieso nicht”, erklärte der 31-Jährige prompt. An einer Sache könnte sein Mitwirken allerdings scheitern: Zac hat bisher offenbar keine Anfrage von den Verantwortlichen der Show bekommen. “Ich bin nicht engagiert – ich wusste nicht, dass es eine Serie gibt”, erklärte der Baywatch-Star in dem Gespräch.

Während Zac ein “High School Musical”-Comeback nicht ausschließt, hat eine der ehemaligen Hauptdarstellerinnen kein Interesse an einem Auftritt in der Serie. Ashley Tisdale (33), die in den Filmen Oberzicke Sharpay Evans verkörperte, betonte bereits vor einigen Wochen gegenüber E!: “Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich dabei wäre, weil ich glaube, dass ich die Rolle nicht noch mal spielen könnte. Ich bin so viel reifer geworden.”

Bob D'Amico Der "High School Musical"-Cast

Splash News Schauspieler Zac Efron am Set von "Baywatch" in Miami 2016

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

