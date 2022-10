Im Trennungs-Drama: Christine Brown teilt Pic mit ihren Kids

Christine Brown (50) genießt Zeit mit ihrer Familie! Die US-Amerikanerin wurde in der Show "Sister Wives" bekannt, die in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen lief. Ihrem Leben als eine der Ehefrauen des polygam lebenden Kody Brown (53) kehrte sie jedoch in diesem Jahr den Rücken und trennte sich von dem TV-Gesicht. Zeit mit ihren Kindern ist Christine dennoch wichtig – jetzt teilte sie ein Bild, das sie mit ihren vier Töchtern zeigt!

Die Gelegenheit zu dem festlichen Foto ergab sich bei der Hochzeit von Kody und Janelles (53) Sohn Logan. Der Schnappschuss, den Christine auf Instagram postete, zeigt sie mit ihren Töchtern Aspyn, Gwendlyn (21), Ysabel (19) und Truely (12). In Abendgarderobe stehen die fünf unter einem warm beleuchteten, steinernen Pavillon. "Ich liebe es, die Mutter dieser wunderbaren Töchter zu sein", schrieb die 50-Jährige unter den Beitrag

Gerade Christines Jüngste Truely hatte mit der Trennung ihrer Eltern ordentlich zu kämpfen. In der Show sprachen Mama und Tochter ganz offen darüber. "Es hat sich wie ein Verrat angefühlt, dass sie sich nicht die Mühe gemacht hat, mir davon zu erzählen, obwohl ich am meisten davon betroffen sein würde", ließ die 12-Jährige verlauten.

Kody und Christine Brown im März 2020

Christine Brown im Juni 2020

Christine Brown mit Tochter Truely

