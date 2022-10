James Corden erklärt: So lief Restaurant-Eklat wirklich ab!

Die Schlagzeilen um James Corden (44) reißen nicht ab! Ein Besuch des beliebten Moderators in dem New Yorker Restaurant Balthazar artete in einen regelrechten Eklat aus: Der Gastronom Keith McNally beschuldigte den gebürtigen Briten nämlich, sich gegenüber seinen Angestellten unverschämt und respektlos verhalten zu haben. Aber was ist an diesen Vorwürfen tatsächlich dran? Jetzt stellte James klar, wie sich die Situation in dem Lokal wirklich zugetragen hat!

In seiner eigenen TV-Sendung "The Late Late Show" äußerte sich James jetzt ausführlich zu dem Vorfall. Er habe gemeinsam mit Freunden und seiner Frau Julia Carey in einem seiner "absoluten Lieblingsrestaurants" gespeist. Nachdem seine Frau dem Kellner bereits erklärt hätte, dass sie auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagiert, sei die Bestellung trotz mehrmaliger Beschwerden immer wieder mit genau diesen Zutaten an den Tisch gebracht worden. "In der Hitze des Gefechts habe ich eine sarkastische, unhöfliche Bemerkung gemacht, dass ich es einfach selbst koche", rief er sich in Erinnerung.

Inzwischen bereut James seine Reaktion. "Ich bin herumgelaufen und habe gedacht, dass ich nichts falsch gemacht habe, richtig? Aber die Wahrheit ist, dass ich eine unhöfliche Bemerkung gemacht habe – und das war falsch", betonte der 44-Jährige. Aus diesem Grund wolle er sich bei seinem nächsten Besuch in dem Restaurant persönlich für seine Aussage entschuldigen.

