Promi-Verwandtschaft: Tanja Makarićs Schwager ist Fußballer!

Tanja Makarić (25) ist nicht die Einzige! Seit ihrer Beziehung zu dem YouTuber Julian Claßen (29) ist die Beauty einem größeren Publikum bekannt. Mittlerweile hat sie über 400.000 Follower auf Social Media und zuletzt wurde sie sogar in eine Fernsehshow eingeladen. Gemeinsam mit ihrem Freund nahm sie an Wer weiß denn sowas? teil und dort plauderte sie ein spannendes Familiendetail aus: Auch Tanjas Schwager steht in der Öffentlichkeit!

Gleich bei der ersten Frage entschied sich die 25-Jährige, die Kategorie Fußball zu wählen und daraufhin erklärte sie, welche Verbindung sie zu dem Thema habe. "Mein Schwager, der spielt sogar bei Österreich in der Nationalmannschaft und ist jetzt bei Vancouver unter Vertrag", plauderte Julians Freundin aus. Dabei handelt es sich um Alessandro Schöpf, der mit Tanjas Schwester Julia verheiratet ist.

Der Kicker war in der Vergangenheit auch bei Schalke 04 unter Vertrag. Aber derzeit wohnen Alessandro und Julia in Vancouver, Kanada, wo Tanja und Julian die beiden vor wenigen Wochen auch besucht hatten. Im Netz zeigten sie Einblicke in ihren Liebestrip mit zahlreichen Turtelpics.

Anzeige

Instagram / schoepf_julia Alessandro und Julia Schöpf posieren, Tanja Makarićs Schwager und Schwester

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und seine Tanja genießen den Sonnenuntergang in Vancouver

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de