Total verliebt! Julian Claßen und Tanja turteln in Kanada

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) gönnen sich eine Auszeit! Nach der Trennung von seiner Frau Bibi (29) im vergangenen Mai fand der YouTuber sein Glück in der Schwimmerin. Regelmäßig beweisen die Turteltauben seit ihrem Liebes-Outing, wie ernst es zwischen ihnen ist: Die beiden wohnen mittlerweile sogar zusammen! Vor wenigen Tagen traten Julian und Tanja nun ihren Kanada-Urlaub an: Dort zeigten sie jetzt einmal mehr, wie verliebt sie sind!

Auf Instagram ließen der Kölner und seine Liebste ihre Fangemeinde an ihrem Urlaub teilhaben. Die beiden fuhren mit einer Seilbahn auf einen Berg – und turtelten dabei, was das Zeug hält. Auf einem Foto küsst Julian Tanja liebevoll auf die Wange, während sie überglücklich lächelt. Der Ausflug scheint sich für das Paar auf jeden Fall sehr gelohnt zu haben. "Wir haben sogar Grizzlybären gesehen", freute sich der 29-Jährige.

Doch nicht alles läuft während ihrer Auszeit in Kanada perfekt. Tanja musste bereits eine ziemlich unangenehme Erfahrung mit den Mitarbeitern in ihrem Hotel machen. "Der Rezeptionist hat mich irgendwie für eine Obdachlose gehalten", berichtete die Influencerin in ihrer Story und fügte hinzu: "Das fand ich dann auch nicht so toll".

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de