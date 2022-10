So geht es Angelique Kerber bisher in ihrer Schwangerschaft!

Angelique Kerber (34) gibt ein kleines Update zu ihrer Schwangerschaft! Im August machte das deutsche Tennis-As zuckersüße News bekannt: Sie erwartet zusammen mit ihrem Partner Franco Bianco zum allerersten Mal Nachwuchs. Details zu ihren anderen Umständen behielt die Sportlerin bisher aber strikt für sich – auch ihren Babybauch verdeckte sie bisher lieber. Nun plauderte Angelique aber doch ein wenig aus dem Baby-Nähkästchen!

Im Interview mit Bild verriet die werdende Mama nun ein bisschen was zu ihrem aktuellen Gemütszustand: "Ich habe das Gefühl, ich esse gesünder als ohnehin schon. Aber es gibt nichts, auf das ich urplötzlich Heißhunger hätte." Demnach scheint es der Wimbledon-Siegerin aktuell ganz gut zu gehen. Auch Sport sei ihr in ihrer Schwangerschaft weiterhin total wichtig: "Ich will ja nicht völlig aus der Übung kommen. Cardio, Radfahren, Cross-Trainer, Spazierengehen, Stabilitäts-Übungen, alles dabei."

Ihr erster Nachwuchs soll voraussichtlich im März nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken.

Wann genau Angelique danach wieder als Tennisprofi auf dem Platz steht, könne die 34-Jährige momentan noch nicht abschätzen. Ihr Baby solle sie aber zu den Wettkämpfen begleiten: "Es wird auf jeden Fall eine Nanny dazukommen. Ich werde das Kind nicht zu Hause lassen."

Getty Images Angelique Kerber im September 2022

Instagram / angie.kerber Angelique Kerber im März 2022

Getty Images Angelique Kerber im Juli 2022

