Total verliebt: Prinz Harry und Meghan strahlen auf Fotos

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) schweben immer noch auf Wolke sieben! 2018 wagten sie den Gang vor den Traualtar. Mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet (1) krönten die einstige Schauspielerin und der Enkel der verstorbenen Queen (✝96) in den darauffolgenden Jahren ihre Liebe. Doch obwohl sie in ihrer Wahlheimat USA glücklich zu sein scheinen, musste das Paar in der Vergangenheit schon einige Hürden überstehen – dennoch sind Meghan und Harry verliebt wie am ersten Tag!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Fotografin Misan Harriman einige Aufnahmen vom One Young World Summit Kongress im vergangenen September – und bewies damit, wie verliebt Meghan und Harry sind, die ebenfalls an der Veranstaltung teilnahmen: Auf einem der Bilder grinst die 41-Jährige bis über beide Ohren, während ihr Mann liebevoll auf sie herabblickt und ebenfalls lächelt. "Ein freudiger Moment mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex", schrieb Misan zu dem süßen Pärchen-Pic.

Die Fans sind von dem Bild des Ehepaars begeistert! Neben vielen Emojis in Form eines roten Herzens kommentierten einige User: "Ich liebe es, wie Harry Meghan anschaut", "Wunderschönes Foto, Misan. Wie immer hast du ihre Liebe wunderschön eingefangen. Prinz Harry und Meghan sind einfach Seelenverwandte" oder "Oh, was für ein süßer Moment".

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

