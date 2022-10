Welcher Star macht mit diesem hotten Pic seine Fans wuschig?

Bei diesem Anblick wird den Fans sicherlich ganz heiß! In der kommenden kalten Jahreszeit werden viele Stars auf dem Red Carpet eher auf bedeckte Looks und weniger aufreizende Outfits setzen. Auf Bikini-Content können Supporter also erst einmal getrost bis in das kommende Jahr warten. Doch ein Promi heizt seinen Followern jetzt noch mal so richtig ein: Sängerin Pink (43) zeigt sich im knappen Zweiteiler und bringt damit ihre Community zum Ausrasten!

Via Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter einen ziemlich heißen Schnappschuss von sich. Total relaxt liegt die "So What"-Interpretin in einem schwarzen Bikini an einem Pool. "Mexiko macht mich ganz durstig", witzelte sie in ihrer Kommentarspalte. Ihre Supporter sind bei dieser Aufnahme ziemlich aus dem Häuschen und überhäuften die Musikerin nur so mit Komplimenten. "Sie ist so heiß. Man sieht ihr an, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt" oder "Du siehst so gut aus. Um ehrlich zu sein, sahst du das aber schon immer", lauteten nur zwei enthusiastische Kommentare.

Diese kleine Auszeit tut der Musikerin offenbar richtig gut. Erst Anfang des Jahres hatte Pink nämlich gestanden, dass sie manchmal mit ihrer Rolle als Mutter überfordert ist. "Ich weine oft in meinen Kleiderschrank", hatte sie in einem Interview mit People verraten. Ihr falle es einfach schwer, auch einmal einen Rückzugsort für sich zu finden.

Getty Images Pink, Sängerin

Instagram / pink Pink mit ihren zwei Kindern und Ehemann Carey Hart

Instagram / pink Sängerin Pink im Juli 2022

