Aha? Mit diesem Hottie würde sich Martha Stewart verabreden

Auf wen hat Martha Stewart (81) ein Auge geworfen? Seit Jahren ist die Moderatorin in den USA Kult – seit Beginn ihrer TV-Karriere zählen Kochen, Hauswirtschaft und Garten zu ihren Spezialgebieten. So begeisterte Martha ihre Fans über die Jahre mit Koch-Shows oder auch eigenen Büchern. In einem aktuellen Interview ging es bei der TV-Legende aber ausnahmsweise nicht ums Kochen: Martha verriet, wenn sie am liebsten daten würde!

Während ihres Auftritts in der Drew Barrymore Show sollte Martha beantworten, mit wem sie sich am liebsten verabreden würde – bei diesem Hottie war sie sich sofort sicher: Martha würde zu einem Date mit Pete Davidson (28) auf keinen Fall Nein sagen! "Er ist irgendwie süß", stellte die 81-Jährige fest. "Jeder spricht über Pete Davidson so positiv. Er muss ein guter Kerl sein", reagierte daraufhin der Host Drew Barrymore (47).

Bereits in der Vergangenheit schwärmte Martha von dem 52 Jahre jüngeren Pete: "Er ist ein charmanter Junge, der seinen Weg findet. Ich habe ihn in meinen Podcast eingeladen und ich freue mich darauf zu hören, was er zu sagen hat", hatte die US-Küchen-Ikone gegenüber Daily Mail im Sommer erklärt.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Getty Images Martha Stewart im April 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de